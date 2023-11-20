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Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей временно приостановил работу: в чем причина

Фото: пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей временно приостановил работу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен", - говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники просят граждан учесть эту информацию при пересечении границы.

Обновлено 11:15

Как сообщили в ГПСУ, работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, ранее сообщалось, что очереди на практически заблокированных протестующими польскими перевозчиками трех КПП на границе Украины к утру, 18 ноября, увеличились. Поэтому часть перевозчиков "перекинулись" на пункт пропуска "Шегини".

Как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, участники акции продолжают требовать выполнения своих требований и из-за того, что эти три направления (КПП - ред.) фактически заблокированы, перевозчики "перекинулись" на другие пункты пропуска, для того, чтобы пересечь границу.

"Поэтому видим скопления и по другим направлениям. Это, в частности, по пункту пропуска "Шегини". Это по состоянию на утро около 1200 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу", - отметил представитель погранслужбы.

Прогнозировать ситуацию сложно

В ГПСУ надеются, что эта ситуация разрешится как можно быстрее. Но, Демченко напомнил, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными - как минимум до конца года.

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