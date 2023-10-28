UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пункт пропуску "Рава-Руська", що знаходиться на кордоні з Польщею, тимчасово призупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Telegram.

"У пункті пропуску "Хребенне" (суміжний з пунктом пропуску "Рава-Руська") не працює база даних польської митниці. У зв’язку з цим оформлення осіб і транспортних засобів не здійснюється", - йдеться у повідомленні. 

Наразі невідомо, коли відновить свою роботу пункт пропуску. 

"Про відновлення пропускних операцій повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні. 

Сполучення України та Польщі

З 15 жовтня між Україною та Польщею працює новий залізничний маршрут із пересадкою на станції Рава-Руська. Перед цим ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі.

Раніше повідомлялося, що між Польщею та Україною готують нове залізничне сполучення.

Крім того, пасажирські залізничні перевезення до Варшави будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини АТОПольщаГосударственная пограничная служба