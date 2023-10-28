RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пункт пропуска на границе с Польшей временно приостановил работу

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пункт пропуска "Рава-Русская", что находится на границе с Польшей, временно приостановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"В пункте пропуска "Хребенне" (смежный с пунктом пропуска "Рава-Русская") не работает база данных польской таможни. В связи с этим оформление лиц и транспортных средств не осуществляется", - говорится в сообщении. 

Пока неизвестно, когда возобновит свою работу пункт пропуска. 

"О восстановлении пропускных операций сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Соединение Украины и Польши

С 15 октября между Украиной и Польшей работает новый железнодорожный маршрут с пересадкой на станции Рава-Русская. Перед этим мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу.

Ранее сообщалось, что между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение.

Кроме того, пассажирские железнодорожные перевозки в Варшаву будут продолжены в Черновцы. Экспериментальный маршрут будет запущен с середины ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости АТОПольшаГосударственная пограничная служба