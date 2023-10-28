Пункт пропуска на границе с Польшей временно приостановил работу

"В пункте пропуска "Хребенне" (смежный с пунктом пропуска "Рава-Русская") не работает база данных польской таможни. В связи с этим оформление лиц и транспортных средств не осуществляется", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда возобновит свою работу пункт пропуска.

"О восстановлении пропускных операций сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Соединение Украины и Польши

С 15 октября между Украиной и Польшей работает новый железнодорожный маршрут с пересадкой на станции Рава-Русская. Перед этим мы писали, сколько стоят билеты на новый поезд в Польшу.

Ранее сообщалось, что между Польшей и Украиной готовят новое железнодорожное сообщение.

Кроме того, пассажирские железнодорожные перевозки в Варшаву будут продолжены в Черновцы. Экспериментальный маршрут будет запущен с середины ноября.

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