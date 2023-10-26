"Укрзалізниця" анонсувала оновлення маршруту до Варшави
Пасажирські залізничні перевезення до Варшави (Польща) будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як зазначили у компанії, буде продовжено маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців з урахуванням "численних прохань пасажирів".
Оновлений рейс запустять спочатку в експериментальному режимі.
Маршрут та які дати
З Чернівців до Варшави. Потяг №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.
Потяг слідуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.
Там пасажири мають, як і раніше, повинні будуть здійснити пересадку на потяг польського перевізника SKPL. Він прибуває до Варшави о 17:18.
З Варшави до Чернівців. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме на кінцеву о 13:20.
Які ще нововведення
В "УЗ" також розповіли про призначення додаткових рейсів у повідомленні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів.
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Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.
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У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.
Нагадаємо, що із 15 жовтня між Україною та Польщею працює новий залізничний маршрут із пересадкою на станції Рава-Руська. Перед цим ми писали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі.
Раніше повідомлялося, що між Польщею та Україною готують нове залізничне сполучення.
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