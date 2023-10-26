"Укрзалізниця" анонсувала оновлення маршруту до Варшави

Пасажирські залізничні перевезення до Варшави (Польща) будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Укрзалізниці".

Як зазначили у компанії, буде продовжено маршрут нового поїзда Варшава - Рава-Руська - Львів - Коломия до Чернівців з урахуванням "численних прохань пасажирів".

Оновлений рейс запустять спочатку в експериментальному режимі.

Маршрут та які дати

З Чернівців до Варшави. Потяг №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Потяг слідуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири мають, як і раніше, повинні будуть здійснити пересадку на потяг польського перевізника SKPL. Він прибуває до Варшави о 17:18.

З Варшави до Чернівців. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме на кінцеву о 13:20.

Які ще нововведення

В "УЗ" також розповіли про призначення додаткових рейсів у повідомленні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів.