Пункт пропуску "Чоп" тимчасово уповільнить роботу через відключення світла

Зміни в розкладі залізничного сполучення запровадили через технічні роботи на території Словаччини. Через це частина міжнародних рейсів тимчасово курсує за зміненим графіком або скасована.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" вже змінювала розклад потягів до Чехії через ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі.

Крім того, українські залізничники періодично коригують графіки міжнародних рейсів, зокрема потягів до Польщі та Словаччини, для проведення технічного обслуговування колій.

Також у ДПСУ неодноразово нагадували про особливості перетину кордону залізничним транспортом у період пікових пасажирських перевезень.