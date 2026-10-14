Пункт пропуска "Чоп" временно замедлит работу из-за отключения света

Изменения в расписании железнодорожного сообщения ввели из-за технических работ на территории Словакии. Поэтому часть международных рейсов временно курсирует по измененному графику или отменена.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" уже меняла расписание поездов в Чехию из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Кроме того, украинские железнодорожники периодически корректируют графики международных рейсов, в частности поездов в Польшу и Словакию для проведения технического обслуживания путей.

Также в ГНСУ неоднократно напоминали об особенностях пересечения границы железнодорожным транспортом в период пиковых пассажирских перевозок.