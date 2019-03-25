Пункт пропуска "Золотое" не функционирует из-за боевиков, - ГПСУ

Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска "Золотое" в Луганской области не может функционировать из-за непропуска со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска.

"С нашей стороны все представители сил ООС находятся на своих местах и ​​в готовности к осуществлению пропуска, но российско-террористические войска - нет. Не видно даже никаких намеков на то, что они будут пропускать лиц и транспортные средства. Даже никто и не попытался (пройти, - ред.)", - сообщил Слободян.

Напомним, замглавы Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что РФ блокирует полноценную работу КПВВ "Золотое" и реконструкцию моста в Станице Луганской. Она отметила, что украинские строители выехали на ремонт разрушенного боевиками моста, однако Россия не дала никакого ответа на запрос Украины обеспечить режим тишины.

Добавим, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что Украина готова отремонтировать мост на линии разграничения в Станице Луганской при "режиме тишины", однако РФ не согласилась на это предложение.

Как писало РБК-Украина ранее, Марчук отмечал, что о намерении отремонтировать мост в одностороннем порядке Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки и ОБСЕ.