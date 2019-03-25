Пункт пропуску "Золоте" не функціонує через бойовиків, - ДПСУ

Відкритий за ініціативою української сторони пункт пропуску "Золоте" в Луганській області не може функціонувати через непропуск з боку бойовиків незаконних збройних формувань. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ДПСУ Олег Слободян.

За його словами, всі представники сил ООС знаходяться на своїх місцях і в готовності до здійснення пропуску.

"З нашого боку всі представники сил ООС знаходяться на своїх місцях і в готовності до здійснення пропуску, але російсько-терористичні війська - ні. Не видно навіть жодних натяків на те, що вони будуть пропускати осіб та транспортні засоби. Навіть ніхто і не спробував (пройти, - ред.)", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що РФ блокує повноцінну роботу КПВВ "Золоте" і реконструкцію мосту у Станиці Луганській. Вона зазначила, що українські будівельники виїхали на ремонт зруйнованого бойовиками мосту, однак Росія не дала жодної відповіді на запит України забезпечити режим тиші.

Додамо, представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Україна готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській при "режимі тиші", проте РФ не погодилася на цю пропозицію.

Як писало РБК-Україна раніше, Марчук зазначав, що про намір відремонтувати міст в односторонньому порядку Україна поінформувала нотами лідерів країн Нормандської четвірки і ОБСЄ.