КПВВ "Майорское" на Донбассе приостановил работу из-за обстрелов

На пункте пропуска "Майорское" объявлен режим "Красный"

Сегодня утром, 9 августа, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области приостановил работу в результате обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что с утра боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных в районе Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. Также сообщается, что в 06:25 из стрелкового оружия противник открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское".

"Объявлен режим "Красный". Пропуск граждан временно приостановлен. Тяжелое вооружение с начала текущих суток не применялось", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены. В частности, за минувшие сутки противник 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения. Боевые действия продолжаются в районе Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Отметим, до этого на КПВВ "Майорское" прострелили два модуля пункта оказания помощи.