Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною тимчасово закриють

Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Тимчасове закриття пункту пропуску пов'язано з відключенням електроенергії

Пункт пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке", що на кордоні зі Словаччиною, тимчасово не працюватиме в середу, 14 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу у Закарпатській області.

За повідомленням прикордонників, через повне відключення електроенергії в період з 8:00 до 12:00 пропускний пункт не буде проводитися оформлення і пропуск пасажирського і вантажного транспорту. Відключення електрики пов'язано з ремонтними роботами на словацькій стороні.

"Щоб уникнути черг, просимо взяти до уваги зазначену інформацію і, по можливості, планувати перетин митного кордону через інші пункти пропуску зони діяльності Закарпатської митниці ГФС або інших митниць", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що в ніч з 13 на 14 серпня під Києвом перекриють трасу Київ-Одеса з-за будівництва пішохідного переходу. Ремонтні роботи будуть проводитися з 00:00 до 04:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю. Нове обладнання суттєво підвищить технічні здібності прикордонних нарядів.