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Пункт пропуска на границе с Беларусью возобновил работу, в очереди стоят сотни авто

Автор: Инна Собора

На украинском-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи". Ограничительные меры были введены из-за распространения коронавирусной болезни.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В то же время, закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к накоплению транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250.

Ранее на пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе образовалась большая очередь транспортных средств, преимущественно грузовиков.

Напомним, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был закрыт из-за попытки нескольких сотен хасидов-паломников попасть в Украину несмотря на закрытие границы.

Вечером 18 сентября стало известно, что хасиды-паломники полностью освободили территорию на границе с Украиной у пограничного поста "Новые Яриловичи".

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