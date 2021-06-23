Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал после 9 месяцев перерыва

Международный автомобильный пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области снова работает. Его закрывали в сентябре 2020 года.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года.

С сегодняшнего дня, 23 июня, пункт пропуска открылся и будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).