UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал после 9 месяцев перерыва

Автор: Андрей Василюк

Международный автомобильный пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области снова работает. Его закрывали в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины Telegram.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года.

С сегодняшнего дня, 23 июня, пункт пропуска открылся и будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).

Накануне, 22 июня, в МВД сообщили, что на границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвонковое" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административную границу с Крымом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус