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Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював після 9 місяців перерви

Автор: Андрій Василюк

Міжнародний автомобільний пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області знову працює. Його закривали у вересні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у Telegram.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.

Відсьогодні, 23 червня, пункт пропуску відкрився та функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).

Напередодні, 22 червня, в МВС повідомили, що на кордоні з Угорщиною пункт пропуску "Дзвінкове" 23 червня відновить свою роботу. Рішення про відновлення роботи прийнято через покращення епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративний кордон з Кримом.

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