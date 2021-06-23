Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював після 9 місяців перерви

Міжнародний автомобільний пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області знову працює. Його закривали у вересні 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба МВС України у Telegram.
Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року.
Відсьогодні, 23 червня, пункт пропуску відкрився та функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).
Напередодні, 22 червня, в МВС повідомили, що на кордоні з Угорщиною пункт пропуску "Дзвінкове" 23 червня відновить свою роботу. Рішення про відновлення роботи прийнято через покращення епідеміологічної ситуації.
Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративний кордон з Кримом.