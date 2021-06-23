Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною запрацював після 9 місяців перерви

Міжнародний автомобільний пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області знову працює. Його закривали у вересні 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у Telegram.

Міжнародний автомобільний (крім автобусів) пункт пропуск "Дзвінкове - Лонья" розташований на українсько-угорському кордоні у Берегівському районі Закарпатської області на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року. Відсьогодні, 23 червня, пункт пропуску відкрився та функціонуватиме щодня з 08:00 до 19:00 (за київським часом).