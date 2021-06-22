ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией завтра возобновит работу

Новина українською →
Украина, Вторник 22 июня 2021 16:33
Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией завтра возобновит работу Фото: пункт пропуска "Дзвінкове" возобновит работу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Андрей Василюк

На границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвонковое" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает пресс-центр МВД в Telegram.

"По сообщению Главного управления полиции Венгрии, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, возобновляется работа пункта пропуска "Дзвонковое - Лонья", - говорится в сообщении.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственный для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Читайте РБК-Украина в Google News
граница
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью