Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией завтра возобновит работу

"По сообщению Главного управления полиции Венгрии, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации, начиная с 23 июня этого года, возобновляется работа пункта пропуска "Дзвонковое - Лонья", - говорится в сообщении.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственный для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.