Пункт пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом закрывают: названа дата

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом закроют с 19 октября. Такое решение приняла Херсонская ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Херсонской областной государственной администрации.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021", - говорится в распоряжении.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко. Управлению внутренней и информационной политики администрации поручено обеспечить публикацию распоряжения в СМИ.