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Пункт пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом закрывают: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом закроют с 19 октября. Такое решение приняла Херсонская ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Херсонской областной государственной администрации.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021", - говорится в распоряжении.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко. Управлению внутренней и информационной политики администрации поручено обеспечить публикацию распоряжения в СМИ.

Напомним, КПВВ "Чапплинка" закрыли еще 7 июня из-за ремонтных работ. Предполагалось, что они продлятся две недели.

Позже стало известно, что ремонт продлится до 15 июля. Затем сроки его окончания неоднократно переносили.

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КрымХерсонская областьКПВВЧаплинка