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Пункт пропуску "Чаплинка" на кордоні з Кримом закривають: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом закриють з 19 жовтня. Таке рішення прийняла Херсонська ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації.

"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.

Контроль за його виконанням покладено на заступника голови ОДА Едуарда Науменка. Управлінню внутрішньої та інформаційної політики адміністрації доручено забезпечити публікацію розпорядження в ЗМІ.

Нагадавши, КПВВ "Чаплинка" закрили ще 7 червня через ремонтні роботи. Передбачалося, що вони триватимуть два тижні.

Пізніше стало відомо, що ремонт триватиме до 15 липня. Потім терміни його закінчення неодноразово переносили.

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КримХерсонская областьКПВВЧаплинка