"Пункт незламності" на території Київського КПК в Обухові почав працював 24/7

"Сьогодні я їду з Києва із тяжким серцем… За ці чотири дні, які я провів в Україні, я побачив війну, "шахедів", блекаут та неймовірну стійкість українців. Переживши на собі чергову брутальну атаку росіян, я зрозумів, що наш "Пункт незламності" повинен працювати цілодобово. Маю надію, що таким чином ми допоможемо як обухівчанам, так і всім охочим пережити ці тяжкі для українського народу часи. Австрія з вами, Україно", - повідомив Іво Валчев.

У прес-службі Київського КПК також наголосили, що попри те, що "Пункт незламності" працює цілодобово, завітати до пункту можна лише до початку комендантської години - 23:00, а покинути його - вже після її закінчення о 5:00 ранку.

"У нашому "Пункті незламності" можна безкоштовно пригоститися теплим чаєм та кавою, відпочити на гофроліжках, які виготовляє Київський КПК і провести за навчанням чи роботою стільки часу, скільки буде потрібно: інтернет, світло, тепло та вода доступні для кожного у необмеженій кількості", - повідомили на комбінаті.

Нагадаємо, через проблеми з електропостачанням в Україні та, зокрема, у місті Обухів, за ініціативи австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH, цієї неділі на території Київського КПК був відкритий "Пункт незламності".

Київський КПК - одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.