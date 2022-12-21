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"Пункт незламності" на території Київського КПК в Обухові почав працював 24/7

Фото: "Пункт незламності" на території Київського КПК в Обухові почав працював 24/7
Автор: Сергей Новиков

Власник Київського КПК, австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, вирішила збільшити часи роботи "Пункту незламності" на території комбінату. Відтепер він працює цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника директора Pulp Mill Holding GmbH Іво Валчева УНН.

"Сьогодні я їду з Києва із тяжким серцем… За ці чотири дні, які я провів в Україні, я побачив війну, "шахедів", блекаут та неймовірну стійкість українців. Переживши на собі чергову брутальну атаку росіян, я зрозумів, що наш "Пункт незламності" повинен працювати цілодобово. Маю надію, що таким чином ми допоможемо як обухівчанам, так і всім охочим пережити ці тяжкі для українського народу часи. Австрія з вами, Україно", - повідомив Іво Валчев.

У прес-службі Київського КПК також наголосили, що попри те, що "Пункт незламності" працює цілодобово, завітати до пункту можна лише до початку комендантської години - 23:00, а покинути його - вже після її закінчення о 5:00 ранку.

"У нашому "Пункті незламності" можна безкоштовно пригоститися теплим чаєм та кавою, відпочити на гофроліжках, які виготовляє Київський КПК і провести за навчанням чи роботою стільки часу, скільки буде потрібно: інтернет, світло, тепло та вода доступні для кожного у необмеженій кількості", - повідомили на комбінаті.

Нагадаємо, через проблеми з електропостачанням в Україні та, зокрема, у місті Обухів, за ініціативи австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH, цієї неділі на території Київського КПК був відкритий "Пункт незламності".

Київський КПК - одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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