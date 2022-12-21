"Пункт несокрушимости" на территории Киевского КБК в Обухове начал работать 24/7

"Сегодня я уезжаю из Киева с тяжелым сердцем… За эти четыре дня, которые я провел в Украине, я увидел войну, "шахедов", блекаут и невероятную стойкость украинцев. Пережив на себе очередную брутальную атаку россиян, я понял, что наш "Пункт несломленности" должен работать круглосуточно. Надеюсь, что таким образом мы поможем как обуховчанам, так и всем желающим пережить эти трудные для украинского народа времена. Австрия с вами, Украина", - сообщил Иво Валчев.

В пресс-службе Киевского КБК также подчеркнули, что несмотря на то, что "Пункт несломленности" работает круглосуточно, посетить пункт можно только до начала комендантского часа - 23:00, а покинуть его - уже после его окончания в 5:00 утра.

"В нашем "Пункте несокрушимости" можно бесплатно угоститься теплым чаем и кофе, отдохнуть на гофроложках, которые производит Киевский КПК и провести по учебе или работе столько времени, сколько потребуется: интернет, свет, тепло и вода доступны для каждого в неограниченном количестве", - сообщили на комбинате.

Напомним, из-за проблем с электроснабжением в Украине и, в частности, в городе Обухов, по инициативе австрийской компании Pulp Mill Holding GmbH, в это воскресенье на территории Киевского КБК был открыт "Пункт несокрушимости".

Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,5 тыс. человек. В январе-октябре 2022 года комбинат выпустил продукцию на 5,9 млрд грн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.