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У Пуерто-Ріко сталися два потужні землетруси за 2 дні

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 18:43
У Пуерто-Ріко сталися два потужні землетруси за 2 дні
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Землетруси сталися 6 і 7 січня

У Пуерто-Ріко 6 і 7 січня сталися два потужні землетруси магнітудою 5,8 бала і 6,4 бала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Агентство Аssociated Press вказує, що землетрус магнітудою 5,8 бала зруйнував будинки і викликав зсуви. Крім того, він зруйнував популярне туристичне скельне утворення - кам'яну арку, відому як Пунта Вентана.

Також наголошується, що повідомлень про жертви немає.

Разом з тим було завдано значної шкоди в місті Гуаніка. Наприклад, один з будинків завалився на припарковані автомобілі. Всього п'ять будинків обвалилися, але лише один з них був заселений.

Крім того, майже 30 будинків сильно пошкоджені, а тому і вони можуть зруйнуватися. У деяких районах Пуерто-Ріко після землетрусу відключили електроенергію.

Нагадаємо, сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2. Осередок залягав на глибині 30 км.

Як писало РБК-Україна, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр зафіксував у Туркменістані землетрус магнітудою в 4,9 бала. Сейсмологи відзначали, що епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 49 кілометрів.

Додамо також, 24 грудня 2019 року в Канаді відбулося відразу п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6 балів.

В Індонезії стався потужний землетрус У Туркменістані стався землетрус магнітудою у майже 5 балів
Новини України землетрусПуэрто-Рико
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