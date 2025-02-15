"Публічно беру 180 днів". Що сказав Келлог про війну в Україні та плани Трампа

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Який підхід Келлога до мирного врегулювання

Підхід Келлога до врегулювання в Україні - нікого не виключати з переговорного процесу. Він зазначив, що президент Дональд Трамп менш ніж 30 днів в офісі, але за цей час його адміністрація домоглася більшого, ніж попередня за три роки.

За його словами, Трамп дивиться на російсько-українську війну з точки зору гуманності. І хоче покласти край, зокрема тому, що втрати тільки української сторони перевищують американські в Кореї та В'єтнамі. Він відзначив інтенсивність боїв і рівень руйнувань, порівнявши з Другою світовою війною.

"І президент Трамп каже, що ми повинні це припинити. На цій конференції ми бачимо, що люди починають розуміти, що ми повинні це зупинити", - сказав Келлог.

Однак потрібно забезпечити український суверенітет і зробити все, щоб Україна була захищена у своїх правах. Тому важливо спілкуватися з європейськими союзниками.

"Яку роль вони (європейці, - ред.) відіграватимуть - звісно, важливу. Ми самі цього не можемо це зробити, для довгострокового миру не можна виключати президента Зеленського, нікого. Тому що без цього не вийде. Це частина процесу, який я використовую, це те, що відбувається в нашому спілкуванні з союзниками", - наголосив Келлог.

Варіантів гарантій безпеки багато. Але рішення за Трампом

Партнери України працюють над різними варіантами гарантій безпеки. Усі вони на столі, але остаточне рішення буде за Трампом. Власне, тому Келлог і прибув на конференцію в Мюнхені - обговорити гарантії, щоб потім представити їх Трампу.

"Ми йому радимо, він ухвалює рішення. Ми повинні дати йому варіанти. Не можна відкидати нічого. Якщо ви цього тижня помітили, то всі варіанти сьогодні ще розглядають. Важливо, щоб президент сам на основі цього ухвалював рішення", - сказав він.

"Публічно беру 180 днів і починаю зворотний відлік"

За контакти з Європою та Україною відповідатиме сам Келлог, за контакти з Росією - Стів Віткофф, який раніше був задіяний в укладенні угоди про припинення вогню в Секторі Гази та обміні ув'язненими з Росією.

"Ми це робимо для швидкості, тому що питання - коли це закінчиться. Я живу за часом Трампа - він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено. Тому я публічно беру 180 днів і починаю зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні", - сказав Келлог.

Таким чином, за його словами, все може скластися для сталого миру, щоб новий напад не розпочався, а суверенітет України був забезпечений.

Які будуть наступні кроки після візиту до Києва

Наступного тижня Келлог відвідає Київ. Наступними кроками будуть координація позицій і консультації з Дональдом Трампом.

"Ми порівняємо наші записи (разом зі Стівеном Віткоффом, - ред.), поїдемо поговоримо до Овального кабінету з президентом. Що говорять союзники, як вони собі уявляють стійкий мир, як вони говорять про забезпечення кордонів. І треба це все скласти в рамку, з якою треба працювати, якої раніше не було", - зазначив він.

США на переговорах виступлять у ролі посередника

"Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом, я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. Українці, росіяни та американці ... будуть як посередники", - зазначив він.

Про можливі рішення говорити легко, але на переговорах потрібно досягти стабільних кордонів безпеки. "Ми збираємо дані, щоб сказати - так це має виглядати. І тоді до двох сторін, які воюють, - чи є це прийнятним для росіян і України", - сказав Келлог.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що йому не потрібні посередники з Путіним, оскільки він напав на країну. Український лідер хоче, щоб і Трамп, і Європа були за столом переговорів на його боці.

Європа не буде за столом переговорів фізично

Українці точно будуть за столом переговорів, хоча поки складно сказати про його конфігурацію. При цьому Келлог дав зрозуміти, що фізично не бачить за ним Європу. Хоча й обіцяє, що європейські інтереси будуть враховані.

Проблема в тому, за його словами, що Трамп не хоче повторювати проблему мінського формату, коли було багато людей, але це не принесло успіху. "Ми не будемо повторювати "Мінськ", - заявив Келлог.

"Як визначити стіл? Ви будете сидіти за третім столом? Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - звернувся він до європейських представників.

На що міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що якщо США хочуть, щоб європейські війська було направлено в Україну, то представники Європи однозначно мають бути за столом переговорів.

Що буде "видатним успіхом" для України

На думку Келлога, не припинення вогню з угодою на кшталт "Мінська-2" і навіть не довгостроковий мирний договір.

"Нам треба переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей... Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде видатним успіхом. Визначення успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як усі сторони відреагують", - сказав він.

Чи може Трамп готувати "слабку угоду" для України

Келлог це заперечує. За його словами, Трамп не поступиться важливими інтересами. Хоча насамперед потрібно зосередитися на важливих етапах.

"Перший - це зупинка війни, потім етапи 2, 3 і так далі - треба рухатися поступово... Зупинка вогню, що треба зробити? Треба визначити термін, коли ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки. Треба спочатку досягти зупинки вогню, і не важливо, що далі буде", - сказав він і додав, що рішення мають ухвалювати Україна і Росія.

На його думку, на цю війну треба дивитися в контексті геостратегії. Тому що зараз Росія створює альянси з Китаєм, Іраном і КНДР, чого не було чотири роки тому.

"Якщо ви не думаєте, що це глобальна війна - ви помиляєтеся. Хто купує у Росії газ і нафту? Індія збільшила закупівлі, всі задіяні в цій грі. Коли Трамп говорив треба закрити "Північний потік", Євросоюз посміхався. Треба дивитися на геостратегічному рівні, раніше на війну в Україні так не дивилися, але це важливо", - підсумував Келлог.