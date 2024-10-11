У ПЦУ розповіли, яка відмінність між капеланом і священником

Основна відмінність між капеланом і священником

Українцям пояснили, що священник - це сан служителя Церкви.

Тим часом капелан - це форма виконання священником свого покликання та обов'язків у особливих умовах.

"Священники - це служителі, які через Таїнство священства, через рукопокладання (грецькою мовою "хіротонія"), одержують особливий дар благодаті Святого Духа для священного служіння Церкві Христовій", - розповіли у ПЦУ.

Зазначається, що священники (ієреї, пресвітери) - це другий, середній між дияконом та єпископом, ступінь церковної ієрархії.

"Священники можуть звершувати за даною їм благодаттю всі богослужіння й Таїнства (за винятком хіротонії нових священнослужителів, освячення мира й антимінсу - на це мають право лише особи в сані єпископа)", - додали у прес-службі Церкви.

Яку освіту має капелан і для кого здійснює служіння

Згідно з інформацією ПЦУ, капеланами називають тих священнослужителів, які:

мають богословську освіту

мають спеціальну підготовку

здійснюють своє служіння для окремої спільноти, певних груп людей

Тобто капелани можуть бути військові, медичні, пенітенціарні тощо.

Якщо говорити про військових капеланів, то вони, крім вищої богословської освіти, повинні також мати підтвердження навчання за спеціальною програмою у відповідних вищих військових навчальних закладах ЗСУ.

"Капеланське служіння обумовлене особливостями місця й спільноти, для яких воно звершується. Якщо парафіяльний священник звершує служіння для громади, яка складається з дуже різних людей, то капелан - для загалом однорідної групи: для військових, для лікарів та хворих (медичний капелан), для ув'язнених (пенітенціарний)", - пояснили українцям.

Обов'язки військових капеланів

Військовий капелан є представником певної релігійної організації чи конфесії у війську, але він надає духовну підтримку людям будь-якого віросповідання:

не нав'язуючи іншим своїх релігійних поглядів

не відмовляючись від власних переконань

Тобто капелан надає духовну підтримку всім, незалежно від їхньої віри чи навіть її відсутності.

"Ці священнослужителі проходять особливу підготовку у сфері душпастирської опіки воїнів, вони мають бути відповідно психологічно підготовленими. До того ж, військові капелани звершують своє служіння в умовах, які дуже відрізняються від умов служіння звичайних священників. Паства військових капеланів - активна, фізично сильна, озброєна, часто перебуває у неспокійному, нестабільному душевному настрої", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що душпастирська опіка капелана - це не повчати, не вказати на щось, а вислухати, підтримати, встановити довірливі відносини, стати другом, побратимом. Тому і кредо військових капеланів - "Бути поруч".

Насамкінець у ПЦУ нагадали, що в Україні на державному рівні поки ще не встановлено офіційного Дня капеланів. Однак традиційно Православна Церква України вшановує капеланів у день пам'яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, який, з огляду на обставини, приклад і досвід його власного життя, є їхнім небесним покровителем.

"Завтра, 12 жовтня, подякуймо нашим капеланам", - підсумували у прес-службі Церкви.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)