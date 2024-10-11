В ПЦУ рассказали, какая разница между капелланом и священником

В Православной Церкви Украины рассказали, чем капеллан отличается от священника, а также какие обязанности он имеет и для кого может совершать свое служение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Украинцам объяснили, что священник - это сан служителя Церкви.
Между тем капеллан - это форма выполнения священником своего призвания и обязанностей в особых условиях.
"Священники - это служители, которые через Таинство священства, через рукоположение (на греческом языке "хиротония"), получают особый дар благодати Святого Духа для священного служения Церкви Христовой", - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что священники (иереи, пресвитеры) - это второй, средний между диаконом и епископом, степень церковной иерархии.
"Священники могут совершать по данной им благодати все богослужения и Таинства (за исключением хиротонии новых священнослужителей, освящения мира и антиминса - на это имеют право только лица в сане епископа)", - добавили в пресс-службе Церкви.
Согласно информации ПЦУ, капелланами называют тех священнослужителей, которые:
То есть капелланы могут быть военные, медицинские, пенитенциарные и т.д.
Если говорить о военных капелланах, то они, кроме высшего богословского образования, должны также подтверждать обучение по специальной программе в соответствующих высших военных учебных заведениях ВСУ.
“Капелланское служение обусловлено особенностями места и сообщества, для которых оно совершается. Если приходской священник совершает служение для общины, состоящей из очень разных людей, то капеллан - для однородной группы: для военных, для врачей и больных (медицинский капеллан), для заключенных (пенитенциарный)", - объяснили украинцам.
Военный капеллан является представителем определенной религиозной организации или конфессии в армии, но оказывает духовную поддержку людям любого вероисповедания:
То есть капеллан оказывает духовную поддержку всем, независимо от их веры или даже ее отсутствия.
"Эти священнослужители проходят особую подготовку в сфере душепастырской опеки воинов, они должны быть соответственно психологически подготовленными. К тому же, военные капелланы совершают свое служение в условиях, очень отличающихся от условий служения обычных священников. Паства военных капелланов - активная, физически сильная, вооруженная, часто находящаяся в неспокойном, нестабильном душевном настроении", - рассказали в ПЦУ.
Уточняется, что душепастырская опека капеллана - это не поучать, не указать на что-то, а выслушать, поддержать, установить доверительные отношения, стать другом, побратимом. Поэтому и кредо военных капелланов - "Быть рядом".
Напоследок в ПЦУ напомнили, что в Украине на государственном уровне пока еще не установлен официальный день капелланов. Однако традиционно Православная Церковь Украины чествует капелланов в день памяти святителя Мартина Милостивого, епископа Турского, который, учитывая обстоятельства, пример и опыт его собственной жизни, является их небесным покровителем.
"Завтра, 12 октября, поблагодарим наших капелланов", - подытожили в пресс-службе Церкви.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
В Украине военные капелланы стали особенно востребованы с начала войны, которую в 2014 году развязала против нас страна-агрессор.
Сначала священники служили на передовой вместе с украинскими военными на волонтерских началах. Узаконили статус военного капеллана в декабре 2021 года, а в марте 2022 года, уже во время полномасштабной войны, соответствующий закон вступил в силу. Теперь военный капеллан приравнивается к военнослужащему ВСУ, Нацгвардии или Государственной пограничной службы Украины.
Руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов в интервью РБК-Украина рассказывал, что в Украине сейчас насчитывается около 350 капелланов, хотя нужно 800.
По его словам, капелланом может стать гражданин Украины, не имеющий судимости и отвечающий всем требованиям к военной службе. Также претендент должен иметь богословское образование (не ниже бакалавра), признанное государством (в противном случае не будет выдан мандат).
"Могут быть все: и протестанты, и католики, и греко-католики, и православные, и мусульмане у нас тоже являются капелланами. Женщины могут быть капелланами, законодательство разрешает", - уточнил он.
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