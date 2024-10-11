В ПЦУ рассказали, какая разница между капелланом и священником

Основное отличие между капелланом и священником

Украинцам объяснили, что священник - это сан служителя Церкви.

Между тем капеллан - это форма выполнения священником своего призвания и обязанностей в особых условиях.

"Священники - это служители, которые через Таинство священства, через рукоположение (на греческом языке "хиротония"), получают особый дар благодати Святого Духа для священного служения Церкви Христовой", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что священники (иереи, пресвитеры) - это второй, средний между диаконом и епископом, степень церковной иерархии.

"Священники могут совершать по данной им благодати все богослужения и Таинства (за исключением хиротонии новых священнослужителей, освящения мира и антиминса - на это имеют право только лица в сане епископа)", - добавили в пресс-службе Церкви.

Какое образование имеет капеллан и для кого совершает служение

Согласно информации ПЦУ, капелланами называют тех священнослужителей, которые:

имеют богословское образование

имеют специальную подготовку

совершают свое служение для отдельного сообщества, определенных групп людей

То есть капелланы могут быть военные, медицинские, пенитенциарные и т.д.

Если говорить о военных капелланах, то они, кроме высшего богословского образования, должны также подтверждать обучение по специальной программе в соответствующих высших военных учебных заведениях ВСУ.

“Капелланское служение обусловлено особенностями места и сообщества, для которых оно совершается. Если приходской священник совершает служение для общины, состоящей из очень разных людей, то капеллан - для однородной группы: для военных, для врачей и больных (медицинский капеллан), для заключенных (пенитенциарный)", - объяснили украинцам.

Обязанности военных капелланов

Военный капеллан является представителем определенной религиозной организации или конфессии в армии, но оказывает духовную поддержку людям любого вероисповедания:

не навязывая другим своих религиозных взглядов

не отказываясь от собственных убеждений

То есть капеллан оказывает духовную поддержку всем, независимо от их веры или даже ее отсутствия.

"Эти священнослужители проходят особую подготовку в сфере душепастырской опеки воинов, они должны быть соответственно психологически подготовленными. К тому же, военные капелланы совершают свое служение в условиях, очень отличающихся от условий служения обычных священников. Паства военных капелланов - активная, физически сильная, вооруженная, часто находящаяся в неспокойном, нестабильном душевном настроении", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что душепастырская опека капеллана - это не поучать, не указать на что-то, а выслушать, поддержать, установить доверительные отношения, стать другом, побратимом. Поэтому и кредо военных капелланов - "Быть рядом".

Напоследок в ПЦУ напомнили, что в Украине на государственном уровне пока еще не установлен официальный день капелланов. Однако традиционно Православная Церковь Украины чествует капелланов в день памяти святителя Мартина Милостивого, епископа Турского, который, учитывая обстоятельства, пример и опыт его собственной жизни, является их небесным покровителем.

"Завтра, 12 октября, поблагодарим наших капелланов", - подытожили в пресс-службе Церкви.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)