Міноборони впорядкувало діяльність Ради з питань військового капеланства: як вона працюватиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

"Формування ради відбувається на засадах рівноправ’я конфесій, а кожна релігійна організація, священнослужителі якої обіймають посади військових капеланів в системі Міноборони, представлена двома особами. Персональний склад Міжконфесійної ради затверджується міністром оборони України", - зазначає Міноборони.

Члени міжконфесійної ради розв'язуватимуть спірні питання й працюватимуть над підготовкою нормативних актів. Зокрема рішення ради матимуть рекомендаційний характер й їх подаватимуть голова Міноборони або ж його заступнику.

Військове капеланство

Військове капеланство - це специфічна форма релігійного служіння, яка надає духовну та моральну підтримку військовослужбовцям, а також членам їхніх родин. Військові капелани, як правило, є представниками різних релігійних конфесій, котрі працюють у збройних силах для забезпечення релігійних потреб солдатів та офіцерів. Вони надають релігійні обряди, проводять служби, надають духовні поради, а також підтримують моральний дух військових під час служби, особливо в умовах бойових дій.

В інтерв'ю РБК-Україна керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов розповів, що в Україні наразі служить близько 350 капеланів.

За українським законодавством, капеланам на війні заборонено озброюватися.