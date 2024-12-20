У ПЦУ розповіли, як "вирахували" календарну дату Різдва Христового

Хто і як "вирахував" календарну дату Різдва Христового

У ПЦУ визнали, що ані Писання, ані в цілому передання Церкви не подає точної дати народження Сина Божого.

"Про саму подію та обставини Різдва Христового нам оповідають у Новому Завіті два євангелісти, святі апостоли Матфей та Лука. Але чіткої дати не вказується", - нагадали українцям.

Зазначається, що спершу подія Різдва Христового не виокремлювалася Церквою у повноцінне свято, а відзначалася разом з подією Хрещення Господнього 6 січня - під спільною назвою Богоявлення. Так тривало приблизно до IV століття.

Розділяти ці два свята почали спочатку в Антіохії та Каппадокії, а потім й у Константинополі. Приблизно в той час:

для Різдва Христового визначили календарну дату 25 грудня

спомин Хрещення Господнього звершували 6 січня

З огляду на це у ПЦУ пояснили - як "вирахували" саме цю дату Різдва - та зауважили, що насправді існує кілька підходів.

"За одним із них, Христос перебував на землі повне число років, тож Він був зачатий у день Благовіщення, який, згідно з деякими обчисленнями, збігається з днем Розп'яття. А єврейська Пасха, на яку був розіп'ятий Спаситель, випадала того року на 25 березня. Відраховуючи звідси 9 місяців, отримували 25 грудня як дату Різдва Христового", - розповіли українцям.

Уточнюється, що цю дату:

на початку III століття прийняв святий Іполит

у IV столітті її "захищає" святий Іоан Золотоустий

у V столітті її "захищає" блаженний Августин

Згідно з другим підходом, дата Різдва Христового вираховується, виходячи з дати зачаття Іоана Предтечі, Хрестителя Господнього.

"Від дати руйнування Єрусалимського храму шляхом зворотного хронологічного відліку виводили дату зачаття славного пророка на 23 вересня. Звідси відраховували 6 місяців вперед, отримуючи дату Благовіщення і чудесного зачаття Сина Божого (25 березня). І ще плюс 9 місяців - отримуємо дату народження Спасителя, 25 грудня", - розповіли у ПЦУ.

Уточнюється, що щодо цього є згадки у Священному Писанні (зокрема про зустріч Пресвятої Діви Марії та матері Предтечі, праведної Єлисавети, які були двоюрідними сестрами).

Так, Євангелист Лука зазначає, що коли архангел Гавриїл благовістив Діві Марії, він, зокрема, сказав: "Ось і Єлисавета, родичка Твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово".

Далі йдеться про те, як "Марія у дні ці поспіхом пішла у передгір'я, в місто Іудине, і увійшла в дім Захарії, і привітала Єлисавету".

"Коли ж почула Єлисавета привітання Маріїне, заграло дитя в утробі її, і сповнилася Духа Святого Єлисавета. І вигукнула гучним голосом і сказала: благословенна Ти в жонах, і благословенний плід утроби Твоєї! І звідки це мені, що Мати Господа мого прийшла до мене? Бо, коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх, заграло дитя радісно в утробі моїй", - йдеться у тексті.

У ПЦУ пояснили, що через три місяці після тієї зустрічі народився Іоан Предтеча (24 червня відзначаємо Різдво Іоана Предтечі), а через дев'ять - Ісус Христос (Різдво Христове відзначаємо в ніч з 24 на 25 грудня).

"Тож святий пророк, Хреститель Господній Іоан, старший за Спасителя на шість земних календарних місяців", - додали у Православній Церкві України.

Там уточнили також, що далі в історії Церкви траплялися різні події, розділення, календарні реформи, які призвели до появи кількох дат відзначення події Різдва Христового.

"Але важливо пам'ятати, що головним для християн є не дата, не певні цифри календаря, а ЗМІСТ і СЕНС шанованої нами події. Тож вслухаймося в піснеспіви за богослужінням та почуймо: Христос народжується - славте; Христос з небес - зустрічайте", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)