В ПЦУ рассказали, как "вычислили" календарную дату Рождества Христова

Кто и как "вычислил" календарную дату Рождества Христова

В ПЦУ признали, что ни Писание, ни в целом предание Церкви не подает точной даты рождения Сына Божьего.

"О самом событии и обстоятельствах Рождества Христова нам повествуют в Новом Завете два евангелиста, святые апостолы Матфей и Лука. Но четкой даты не указывается", - напомнили украинцам.

Отмечается, что сначала событие Рождества Христова не выделялось Церковью в полноценный праздник, а отмечалось вместе с событием Крещения Господня 6 января - под общим названием Богоявление. Так продолжалось примерно до IV века.

Разделять эти два праздника начали сначала в Антиохии и Каппадокии, а затем и в Константинополе. Примерно в то время:

для Рождества Христова определили календарную дату 25 декабря

воспоминание Крещения Господня совершали 6 января

Учитывая это, в ПЦУ объяснили - как "вычислили" именно эту дату Рождества - и отметили, что на самом деле существует несколько подходов.

"По одному из них, Христос находился на земле полное число лет, поэтому Он был зачат в день Благовещения, который, согласно некоторым вычислениям, совпадает с днем Распятия. А еврейская Пасха, на которую был распят Спаситель, выпадала в том году на 25 марта. Отсчитывая отсюда 9 месяцев, получали 25 декабря как дату Рождества Христова", - рассказали украинцам.

Уточняется, что эту дату:

в начале III века принял святой Ипполит

в IV веке ее "защищает" святой Иоанн Златоуст

в V веке ее "защищает" блаженный Августин

Согласно второму подходу, дата Рождества Христова высчитывается, исходя из даты зачатия Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

"От даты разрушения Иерусалимского храма путем обратного хронологического отсчета выводили дату зачатия славного пророка на 23 сентября. Отсюда отсчитывали 6 месяцев вперед, получая дату Благовещения и чудесного зачатия Сына Божьего (25 марта). И еще плюс 9 месяцев - получаем дату рождения Спасителя, 25 декабря", - рассказали в ПЦУ.

Уточняется, что по этому поводу есть упоминания в Священном Писании (в частности о встрече Пресвятой Девы Марии и матери Предтечи, праведной Елисаветы, которые были двоюродными сестрами).

Так, Евангелист Лука отмечает, что когда архангел Гавриил благовествовал Деве Марии, он, в частности, сказал: "Вот и Елисавета, родственница Твоя, и она зачала сына в старости своей, и это уже шестой месяц ей, хотя называют ее бесплодной, потому что не бывает бессильным у Бога никакое слово".

Далее говорится о том, как "Мария в дни сии поспешно пошла в предгорье, в город Иудейский, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету".

"Когда же услышала Елисавета приветствие Марии, заиграло дитя во чреве ее, и исполнилась Духа Святого Елисавета. И воскликнула громким голосом и сказала: благословенна Ты в жонах, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что Матерь Господа моего пришла ко мне? Ибо, когда голос приветствия Твоего дошел до ушей моих, заиграло дитя радостно во чреве моем", - говорится в тексте.

В ПЦУ объяснили, что через три месяца после той встречи родился Иоанн Предтеча (24 июня отмечаем Рождество Иоанна Предтечи), а через девять - Иисус Христос (Рождество Христово отмечаем в ночь с 24 на 25 декабря).

"Поэтому святой пророк, Креститель Господень Иоанн, старше Спасителя на шесть земных календарных месяцев", - добавили в Православной Церкви Украины.

Там уточнили также, что далее в истории Церкви случались различные события, разделения, календарные реформы, которые привели к появлению нескольких дат празднования события Рождества Христова.

"Но важно помнить, что главным для христиан является не дата, не определенные цифры календаря, а СОДЕРЖАНИЕ и СЕНС почитаемого нами события. Поэтому вслушаемся в песнопения за богослужением и услышим: Христос рождается - славьте; Христос с небес - встречайте", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)