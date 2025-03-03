У ПЦУ розповіли про головне, чого ніяк не можна робити під час Великого посту

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Для чого потрібен Великий піст

"Нехай Господь благословить всіх нас на добрий шлях корисної духовної подорожі до найвеличнішого свята - Світлого Христового Воскресіння! І сьогодні ми розпочали цю особливу подорож Великим постом, яка триватиме протягом семи тижнів, або 48 днів", - написали у ПЦУ.

Зазначається, що:

перші шість тижнів Великого посту називають Святою Чотиридесятницею;

останню седмицю - Страсною (а кожен її день - Великим).

"Цей піст - найважливіший і найбільш давній з усіх багатоденних, він є встановленим для всіх: і ченців, і мирян", - розповіли українцям.

Водночас уточнюється, що піст "не є повинністю чи покаранням, його слід розуміти як спасительний засіб, як певну допомогу, підтримку, ліки для кожної людської душі".

У ПЦУ навели слова преподобного Ісаака Сиріна, який називав піст "зброєю, підготовленою Богом".

"Піст - колісниця, що виводить на небо. Піст - мати здоров'я", - навчав преподобний Єфрем Сирін.

Тим часом святитель Іоан Золотоустий говорив так: "Люблю піст, тому що він - мати смирення і джерело всякої мудрості".

"Піст - сторож послухові, полегшення сну, здоров'я для тіла і ворота раю", - зауважував преподобний Іоан Ліствичник.

У ПЦУ додали, що піст не зводиться лише до обмежень у їжі чи інших формальних речей. Натомість він "має бути наповнений сенсом, змістом, добрими ділами".

"Не вживання тієї чи іншої їжі є засобом допоміжним, а не визначальним - бо ми постуємо тілом, щоби було легше постувати душі", - пояснили українцям.

Головне, чого не повинно бути під час посту

У ПЦУ розповіли, що:

піст є випробуванням для нашої волі;

його дотримання її загартовує та зміцнює.

"Навчившись стримувати себе у бажаннях тіла, у життєвих звичках - ми навчимося володіти нашою волею, стримувати себе від пристрастей, долати спокуси", - вважають представники Церкви.

Громадянам пояснюють, що піст потрібен не Богові - він потрібен нам.

"Він дозволяє замислитись, що важливіше, а що другорядне, навчає ставити духовне вище матеріального", - уточнили у ПЦУ.

При цьому головне, чого не повинно бути під час посту - це лицемірства.

"Саме від цього застерігає нас Господь, коли говорить: "Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони", - зауважили у дописі.

Українцям розповіли, що "деякі люди постують ззовні, але внутрішньо їх поїдає гріх":

вони зневажають;

ображають;

кривдять своїх ближніх;

злість і пристрасті панують в їхньому серці.

"Тому зазвичай найважче дотримуватися посту духовного, який полягає в молитві, стриманості, помірності, чистоті помислів, жертовності, добрих ділах, милосерді, любові. Та в покаянні задля виправлення в першу чергу самих себе", - вважають у Православній Церкві.

Насамкінець зазначається, що у час війни постування може допомогти:

зміцнитися;

позбутися зайвих переживань;

збільшити самовіддачу;

укріпити наші внутрішні, духовні сили.

"Щоби й надалі боротися зі злом і рухатись вперед - з Богом, до перемоги", - підсумували у ПЦУ.

Допис ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)