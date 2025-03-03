В ПЦУ рассказали о главном, чего никак нельзя делать во время Великого поста

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Для чего нужен Великий пост

"Пусть Господь благословит всех нас на добрый путь полезного духовного путешествия к величайшему празднику - Светлому Христовому Воскресению! И сегодня мы начали это особое путешествие Великим постом, которое продлится в течение семи недель, или 48 дней", - написали в ПЦУ.

Отмечается, что:

первые шесть недель Великого поста называют Святой Четыредесятницей;

последнюю седмицу - Страстной (а каждый ее день - Великим).

"Этот пост - самый важный и наиболее древний из всех многодневных, он является установленным для всех: и монахов, и мирян", - рассказали украинцам.

В то же время уточняется, что пост "не является обязанностью или наказанием, его следует понимать как спасительное средство, как определенную помощь, поддержку, лекарство для каждой человеческой души".

В ПЦУ привели слова преподобного Исаака Сирина, который называл пост "оружием, подготовленным Богом".

"Пост - колесница, выводящая на небо. Пост - мать здоровья", - учил преподобный Ефрем Сирин.

Между тем святитель Иоанн Златоуст говорил так: "Люблю пост, потому что он - мать смирения и источник всякой мудрости".

"Пост - сторож послушанию, облегчение сна, здоровье для тела и врата рая", - отмечал преподобный Иоанн Листвичник.

В ПЦУ добавили, что пост не сводится только к ограничениям в еде или другим формальным вещам. Вместо этого он "должен быть наполнен смыслом, содержанием, добрыми делами".

"Не употребление той или иной пищи является средством вспомогательным, а не определяющим - потому что мы постимся телом, чтобы было легче поститься душе", - объяснили украинцам.

Главное, чего не должно быть во время поста

В ПЦУ рассказали, что:

пост является испытанием для нашей воли;

его соблюдение ее закаляет и укрепляет.

"Научившись сдерживать себя в желаниях тела, в жизненных привычках - мы научимся владеть нашей волей, сдерживать себя от страстей, преодолевать соблазны", - считают представители Церкви.

Гражданам объясняют, что пост нужен не Богу - он нужен нам.

"Он позволяет задуматься, что важнее, а что второстепенно, учит ставить духовное выше материального", - уточнили в ПЦУ.

При этом главное, чего не должно быть во время поста - это лицемерия.

"Именно от этого предостерегает нас Господь, когда говорит: "Когда же поститесь, не будьте печальны, как лицемеры, ибо они омрачают лица свои, чтобы показать людям, что постятся они", - отметили в публикации.

Украинцам рассказали, что "некоторые люди постятся внешне, но внутренне их поедает грех":

они презирают;

оскорбляют;

обижают своих ближних;

злоба и страсти царят в их сердце.

"Поэтому обычно труднее всего соблюдать пост духовный, который заключается в молитве, воздержании, умеренности, чистоте помыслов, жертвенности, добрых делах, милосердии, любви. И в покаянии для исправления в первую очередь самих себя", - считают в Православной Церкви.

В завершение отмечается, что во время войны пост может помочь:

укрепиться;

избавиться от лишних переживаний;

увеличить самоотдачу;

укрепить наши внутренние, духовные силы.

"Чтобы и в дальнейшем бороться со злом и двигаться вперед - с Богом, к победе", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)