ПЦУ просит Кабмин ослабить карантин для прихожан

Церковь просит ускорить введение адаптивного карантина для религиозных общин
Православная церковь Украины просит Кабмин ослабить карантин для прихожан. В частности, речь о введении адаптивного карантина, которое ранее предлагал Всеукраинский совет церквей.
Об этом говорится в сообщении на сайте ПЦУ.
Сообщается, что предстоятель ПЦУ Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, которые касаются адаптивного применения карантинных ограничений
Также сообщается, что эти предложения основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между защитой населения и потребностями религиозных общин.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские церкви просят ослабить карантин для прихожан. Среди прочего предлагается разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты.
Отметим, в Ровенской области на 17 тысяч гривен оштрафован священник, который несмотря на карантин в Украине проводил массовое богослужение на кладбище.
Автор: Иван Петров