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В ПЦУ прокомментировали отзыв подписи Филарета под решением Объединительного собора

Новости » Общество     10.01.2020 - 17:26
В ПЦУ прокомментировали отзыв подписи Филарета под решением Объединительного собора
Фото: Евстратий Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018

Заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что патриарх Филарет, отозвавши подпись под документом о создании Православной церкви Украины, "встал на путь лжи". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Заявление патриарха Филарета об "отзыве подписи" под постановлением Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о прекращении отдельного существования УПЦ КП и объединения в единую поместную православную церковь - еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь лжи... И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли церкви - снова и снова терпят поражение", - написал Зоря.

По мнению Зори, заявление подтверждает, что постановление Филарет все-таки подписывал.Он также уточнил, что постановление не является договором или соглашением, которые можно разорвать.

"А относительно "отзыва" - это постановление Поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство, и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", - добавил Зоря.

Напомним, патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.

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