ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПЦУ прокоментували відкликання підпису Філарета під рішенням Об'єднавчого собору

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 17:26
У ПЦУ прокоментували відкликання підпису Філарета під рішенням Об'єднавчого собору
Фото: Євстратій Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Філарет відкликав підпис під рішенням Об'єднавчого собору 2018

Заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, архієпископ Євстратій Зоря заявив, що патріарх Філарет, який відкликав підпис під документом про створення Православної церкви України (ПЦУ), "встав на шлях брехні". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Заява патріарха Філарета про "відкликання підпису" під постановою Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року про припинення окремого існування УПЦ КП і об'єднання в єдину помісну православну церкву - ще одне свідчення того, що владика встав на шлях брехні ... І саме тому всі його спроби протиставити свою волю соборної волі церкви - знову і знову зазнають поразки", - написав Зоря.

На думку Зорі, заява підтверджує, що постанова Філарет все-таки підписував. Він також уточнив, що постанова не є договором або угодою, які можна розірвати.

"А щодо" відкликання "- постанова Помісного собору не є договором або угодою, які можна розірвати. Так само і спадок, і ім'я Київського Патріархату належить Помісній церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на свій розсуд ", - додав Зоря.

Нагадаємо, патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України (ПЦУ) і ліквідація УПЦ Київського патріархату.

Філарет відкликав підпис під рішенням Об'єднавчого собору 2018 Шлях до визнання: чого за рік досягнула Православна церква України
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся