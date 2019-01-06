ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата

Фото: иерархи УПЦ Московского патриархата (РБК-Украина)

Капелланы по всей стране сообщают о подготовке провокаций якобы от "Правого сектора"

Православная церковь Украины предупреждает о подготовке провокаций против верующих и иерархов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синодальное управление военного духовенства ПЦУ.

Сообщается, что от капелланов из разных регионов Украины поступает информация о якобы подготовки провокаций на религиозной почве от имени "Правого сектора". Их организаторы призывают применять силу к верующим и клирикам УПЦ МП.

"Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ. Призываем быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что УПЦ Московского патриархата не будет проводить с ПЦУ совместные службы после получения ею томоса об автокефалии.

Отметим, в конце ноября вступил в силу закон о переименовании УПЦ Московского патриархата.