ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата

Новости » Политика    06.01.2019 - 14:33
ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата
Фото: иерархи УПЦ Московского патриархата (РБК-Украина)

Капелланы по всей стране сообщают о подготовке провокаций якобы от "Правого сектора"

Православная церковь Украины предупреждает о подготовке провокаций против верующих и иерархов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синодальное управление военного духовенства ПЦУ.

Сообщается, что от капелланов из разных регионов Украины поступает информация о якобы подготовки провокаций на религиозной почве от имени "Правого сектора". Их организаторы призывают применять силу к верующим и клирикам УПЦ МП.

"Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ. Призываем быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия", - говорится в сообщении.

ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата

Напомним, ранее сообщалось, что УПЦ Московского патриархата не будет проводить с ПЦУ совместные службы после получения ею томоса об автокефалии.

Отметим, в конце ноября вступил в силу закон о переименовании УПЦ Московского патриархата.

 

 

Парубий: в законе о приходах учтут все пожелания церкви Епифаний провел первую встречу с Варфоломеем
Новости Украины провокацииУПЦ МППЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь