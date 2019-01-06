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ПЦУ попереджає про провокації проти Московського патріархату

Новини » Політика    06.01.2019 - 14:33
ПЦУ попереджає про провокації проти Московського патріархату
Фото: ієрархи УПЦ Московського патріархату (РБК-Україна)

Капелани по всій країні повідомляють про підготовку провокацій нібито від "Правого сектору"

Православна церква України попереджає про підготовку провокацій проти віруючих та ієрархів Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Синодальне управління військового духовенства ПЦУ.

Повідомляється, що від капеланів з різних регіонів України надходить інформація про нібито підготовку провокацій на релігійному ґрунті від імені "Правого сектора". Їх організатори закликають застосовувати силу до віруючих і кліриків УПЦ МП.

"Провокації мають проходити на камери для створення медійної картинки "гонінь" і "релігійної війни" в Україні, про які постійно говорять у кремлівських ЗМІ. Закликаємо бути пильними, не піддаватися на провокаційні дії", - йдеться в повідомленні.

ПЦУ попереджає про провокації проти Московського патріархату

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату не буде проводити з ПЦУ спільні служби після отримання нею томосу про автокефалію.

Відзначимо, в кінці листопада набув чинності закон про перейменування УПЦ Московського патріархату.

 

 

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