ПЦУ получила благодатный огонь: из-за карантина раздачи не будет

Православная церковь все же получила благодатный огонь на Пасху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

По данным церкви, благодатный огонь был доставлен в Украину при содействии украинской авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле. Благодатный огонь разместили в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре.

Отмечается, что в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за вспышки коронавируса, раздача благодатного огня верующим ПЦУ не будет проводиться.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Украину прибыл специальный борт авиакомпании МАУ, который доставил в Киев амфору с благодатным огнем из Тель-Авива. Ожидалось, что благодатный огонь будет передан представителям ПЦУ.

Добавим, до этого настоятель ПЦУ митрополит Епифаний говорил, что церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху. Епифаний объяснял, что получение благодатного огня осложняют жесткие карантинные ограничения, введенные Израилем.

Кроме того, вчера благодатный огонь привезла в Киев делегация УПЦ МП. Раздача благодатного огня верующим проводилась в Свято-Воскресенском храме в Киеве, несмотря на карантинные ограничения.