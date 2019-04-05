В ПЦУ отреагировали на призыв отозвать томос

Для отзыва томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) нет никаких оснований, как бы этого не хотели в Кремле и не ретранслировал такие мысли Московский патриархат в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте ПЦУ.

В заявлении отмечается, что Московский патриархат в Украине не является поместной церковью, а является частью Русской Православной церкви, а предоставление же томоса об автокефалии – это прямое и вполне каноническое право Вселенского Патриархата.

"То, что восприятия (рецепции) решения предоставить Православной церкви Украины Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии в полной мере еще не произошло, отнюдь не означает, что этого не произойдет вообще. Говорить о принципиальной невозможности признания Поместной Украинской Православной Церкви со стороны других Православных Церквей нет никаких оснований. А ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской Православной церкви, которая сама ожидала на свое признание 141 год (1692 месяца!)", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что попытки называть историческую и каноническую аргументацию решений Константинопольской Матери-Церкви "необоснованной, искусственной, надуманной и противоречащей Церковным канонам" является необоснованным, ведь кроме пустых эпитетов никаких аргументов для этого авторами обращения не приводится.

Напомним, что вчера 4 апреля Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки могло бы стать отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - говорится в заявлении УПЦ МП.