Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, который состоялся в субботу, 14 декабря, в киевском соборе Святой Софии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В постановлении собора ПЦУ указано, что: "Одобрить работу Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) и Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ). Засвидетельствовать полную поддержку Предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины".

Также в постановлении говорится, что ПЦУ руководствуется собственным уставом, который был принят 15 декабря прошлого года.

"В своих жизни и деятельности Поместная Украинская Православная Церковь (Православная Церковь Украина) руководствуется Священным Писанием и Преданием, канонами Православной Церкви, собственным уставом, принятым Объединяющим Собором 15 декабря 2018 года и соответственно зарегистрированным государством, Патриаршим и Синодальным Томосом об автокефалии от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", - говорится в сообщении.

Также в постановлении добавили, что Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и "призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения".

Напомним, в октябре прошлого года Константинопольский патриархат объявил об отмене решения о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, что открыло дорогу к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Официальное учреждение Православной церкви Украины состоялось 15 декабря 2018 года в ходе Объединительного собора с участием иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и двух иерархов УПЦ Московского патриархата.