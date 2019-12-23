ПЦУ назвала риски поспешного переноса Рождества

Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря заявил, что переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евстратия Зори в Facebook.

Таким образом, он прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и возможном переходе ПЦУ на новоюлианский календарь.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - заявил он.

Также он отметил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Отметим, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза в год - 25 декабря и 7 января.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. При этом он добавил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.