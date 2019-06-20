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ПЦУ назвала действия Филарета ничтожными

Новости » Общество    20.06.2019 - 15:12
ПЦУ назвала действия Филарета ничтожными
Фото: митрополіт Епифаний (РБК-Украина)

Попытка Филарета восстановить Киевский патриархат является ничтожным как в юридическом, так и в каноническом смысле

Православная церковь Украины (ПЦУ) сделала заявление относительно так называемого "поместного собора" УПЦ Киевского патриархата, который 20 июня провел Филарет. Документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отмечается в заявлении, собрание, которые состоялись во Владимирском соборе, ни коем случае не может быть признано поместным собором.

В результате принятые решения "изначально являются ничтожными в юридическом и каноническом значении этого термина, не порождают юридических последствий и не подлежат выполнению", заявили в ПЦУ.

ПЦУ назвала действия Филарета ничтожными

ПЦУ назвала действия Филарета ничтожными

ПЦУ назвала действия Филарета ничтожными

Как сообщало РБК-Украина, 20 июня так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, выданный Константинополем. В принятом документе также отмечается, что томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви в Константинополе 6 января 2019 года, не соответствует уставам других автокефальных церквей и ставит в зависимость от Константинопольского патриархата.

Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает собрание 20 июня под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.

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