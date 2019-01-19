ПЦУ готова к проведению реформ, - Епифаний

Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Епифаний заявил, что проведение реформ всегда тяжелый и болезненный процесс

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ готова к проведению реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Прямий".

Епифаний рассказал, что проведение реформ всегда является сложным и болезненным процессом.

"Мы готовы к постепенному внедрению реформ, но мы видим, даже на примере государства, как сложно воплощать реформы в жизнь. В течение даже этих пяти лет много говорят о реформах, но когда реформа касается непосредственно того или иного, начинаются определенные нарекания. И мы должны пройти этот путь реформирования, но постепенно, мудро, трезво, без каких-либо нареканий или споров", - рассказал митрополит.

Также он считает, что необходимо людям объяснять зачем необходимы те или иные реформы.

"Конечно, единая церковь будет уделять много внимания тому, чтобы молодежь стремилась к церкви, ходила в храмы, посещала службы. Поэтому уже после того, как сформируем соответствующие органы, мы создадим соответствующее синодальное управление по делам молодежи", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявил, что украинская церковь не подчиняется Константинополю. Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что томос свидетельствует о том, что ПЦУ является независимой автокефальной церковью.