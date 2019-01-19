ПЦУ готова до проведення реформ, - Епіфаній

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що проведення реформ завжди важкий і болісний процес

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ готова до проведення реформ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Прямий".

Епіфаній розповів, що проведення реформ завжди є складним і болючим процесом.

"Ми готові до поступового впровадження реформ, але ми бачимо, навіть на прикладі держави, як складно втілювати реформи в життя. Протягом навіть цих п'яти років багато говорять про реформи, але коли реформа стосується безпосередньо того чи іншого, починаються певні нарікання. І ми повинні пройти цей шлях реформування, але поступово, мудро, тверезо, без яких-небудь нарікань чи суперечок", - розповів митрополит.

Також він вважає, що необхідно людям пояснювати навіщо потрібні ті чи інші реформи.

"Звичайно, єдина церква буде приділяти багато уваги тому, щоб молодь прагнула до церкви, ходила в храми, відвідувала служби. Тому вже після того, як сформуємо відповідні органи, ми створимо відповідну синодальне управління у справах молоді", - підкреслив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній заявив, що українська церква не підпорядковується Константинополю. Предстоятель ПЦУ підкреслив, що томос свідчить про те, що ПЦУ є незалежною автокефальною церквою.