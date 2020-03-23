ПЦР-тесты на коронавирус доставят в лаборатории Украины до конца дня

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На следующей неделе ожидается еще несколько поставок тестов и медсредств

Тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта. Об этом сообщили в Офисе президента в Telegram.

Также в ОП отметили, что на следующей неделе состоится еще несколько поставок тестов и медицинских средств в Украину.

"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 22 на 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. В частности, были доставлены два вида тестов - экспресс и ПЦР. Быстрых тестов было доставлено 250 тысяч штук.

Также РБК-Украина писало, что диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях. При этом в Минздраве призвали при первых симптомах обращаться к семейному врачу.