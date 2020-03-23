ПЛР тести на коронавірус доставлять в лабораторії України до кінця дня

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Наступного тижня очікується ще декілька поставок тестів і медзасобів

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР тести) для виявлення коронавірусу доставлять у всі лабораторії України до кінця понеділка, 23 березня. Про це повідомили в Офісі президента в Telegram.

Також в ОП зазначили, що наступного тижня відбудеться ще декілька поставок тестів і медичних засобів в Україну.

"ПЛР-тести для виявлення коронавіруса будуть доставлені до лабораторії по всій країні до кінця понеділка. На поточному тижні відбудеться ще декілька поставок в країну тестів і медичних засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 березня в Україну прибув літак з Китаю, який доставив партію тестів на коронавірус і медичне обладнання. Зокрема, були доставлені два види тестів - експрес і ПЛР. Швидких тестів було доставлено 250 тисяч штук.

Також РБК-Україна писало, що діагностика коронавіруса за допомогою експрес-тестів буде проводитися лише в певних медичних установах. При цьому в Моз закликали при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря.