UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ПЦР-тест до въезда и после: Грузия упростила правила для украинцев

Автор: РБК-Украина

С 1 марта 2021 года Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен не позже, чем в течение 72 часов до въезда. При этом на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти повторное тестирование за свой счет.

"Армения, Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", - отметил Гарибашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия отменяет карантинные ограничения, но комендантский час останется.

Отметим, до этого в Грузию начали пускать иностранцев, которые прошли два этапа вакцинации от COVID любой вакциной. Такое решение распространялось и на граждан Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГрузиятуризмтестированиеCOVID-19
Читайте также
Новый адаптивный карантин начал действовать в Украине: что запрещено
Прогноз погоды