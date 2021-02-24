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ПЛР-тест до в'їзду та після: Грузія спростила правила для українців

Автор: РБК-Україна

З 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

Про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, передає "Ехо Кавказу".

За його словами, українці зможуть потрапити до країни за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який повинен бути зроблений не пізніше, ніж протягом 72 годин до в'їзду. При цьому на третій день перебування в Грузії треба пройти повторне тестування за свій рахунок.

"Вірменія, Азербайджан, Україна, Росія і Білорусь поповнили список країн, громадяни яких зможуть в'їжджати до Грузії за ПЛР-тесту з 1 березня. На сухопутних кордонах ми як і раніше зберігаємо на сьогоднішній день діючий режим", - зазначив Гарібашвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія скасовує карантинні обмеження, але комендантська година залишиться.

Відзначимо, до цього у Грузії почали пускати іноземців, які пройшли два етапи вакцинації від COVID будь-вакциною. Таке рішення поширювалося і на громадян Російської Федерації.

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