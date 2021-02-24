Грузия отменяет карантинные ограничения. Но комендантский час останется
Грузия в ближайшие дни отменит почти все карантинные ограничения из-за пандемии COVID. Однако комендантский час останется.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает sputnik-georgia.
По его словам, остается в силе запрет выходить на улицу с 21:00 до 05:00. Также смогут открыться рестораны.
"Рестораны восстановят функционирование во внутренних пространствах кроме субботы и воскресенья в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта", - отметил Гарибашвили.
Кроме того, междугородний транспорт должен снова заработать с 25 февраля.
Напомним, в середине февраля Грузия открыла школы, но при этом ученикам необходимо соблюдать масочный режим. Также возобновили работу рестораны, они могут принимать посетителей на открытых площадках, за исключением выходных дней.
До этого в стране прошла волна протестов против жесткого карантина. Главная акция прошла возле парламента, протест организовали гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представителей других профессий, которые остались без доходов после начала пандемии.