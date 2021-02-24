Грузия отменяет карантинные ограничения. Но комендантский час останется

Грузия в ближайшие дни отменит почти все карантинные ограничения из-за пандемии COVID. Однако комендантский час останется.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает sputnik-georgia .

По его словам, остается в силе запрет выходить на улицу с 21:00 до 05:00. Также смогут открыться рестораны.

"Рестораны восстановят функционирование во внутренних пространствах кроме субботы и воскресенья в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта", - отметил Гарибашвили.

Кроме того, междугородний транспорт должен снова заработать с 25 февраля.