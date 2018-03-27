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Птицеводство в Украине не сводится к одной компании, - бизнесмен

НовостиАПК    27.03.2018 - 16:22
Иллюстративное фото (kuritza-(pixabay.com-stux)
Иллюстративное фото (kuritza-(pixabay.com-stux)

Бизнесмен рассказал о перспективах для развития птицеводческой отрасли

Система господдержки, предложенная в этом году в АПК, будет стимулировать равномерное развитие всех сегментов животноводческого бизнеса. Об этом написал в своей колонке на "Экономической правде" Владимир Дутчак, собственник компании "УПГ инвест", которая является одним из крупнейших производителей мяса индеек в Украине.

По его словам, люди часто ассоциируют птицеводство исключительно с одной компанией, и одним видом мяса птицы (курятиной) однако на самом деле Украина имеет огромный потенциал для развития других направлений птицеводческого бизнеса.

"Украина выращивает 30 тыс. тонн индейки, Польша - 450 тыс. тонн, хотя еще десять лет назад показатель был всего 50 тыс. тонн. Немцы производят 600 тыс. тонн этого мяса. Мы понимаем, что у нас есть все перспективы для развития птицеводческой отрасли, а поддержка государства здесь будет очень своевременной", - написал он.

Он отметил, что после упразднения основной аграрной льготы – спецрежима по НДС, компании не имеют свободных ресурсов для развития и расширения бизнеса. В тоже время у компании есть запросы на поставку продукции в ОАЭ, Азию, Европу, однако отсутствуют цеха, которые сделали бы эти поставки возможными.

Инвестиции в строительство завода, соответствующего всем европейским стандартам, по оценке Дутчака, составляют 5-15 млн долл. в зависимости от мощности.

"Поэтому госпрограмма компенсации 25% тела кредитов, привлеченных на строительство животноводческих комплексов, полностью соответствует потребностям нашего бизнеса", - написал он. Это сделает банки более лояльными к аграриям-заемщикам и стимулирует их кредитование, так как финучреждения смогут гарантированно получить четверть займа из госбюджета и это снизит соответственно риски.

"Если разумно воспользоваться этой льготой, то через два-три года мы сможем конкурировать с европейскими производителями в сегментах индюшатины, гусятины, фазанов, перепелов", - считает бизнесмен.

Параллельно выгоду получит и внутренний рынок в виде повышения предложения мяса, и соответственно снижения цен на него, а также создания новых рабочих мест

"УПГ инвест" является одним из крупнейших производителей мяса индюков в Украине. В компанию входят восемь птицефабрик, комбикормовой завод, цех забоя, мощности по переработке и инфраструктура для дистрибуции. Общая площадь производств - 100 тыс. кв. м.

Украина производит около 2,5 млн тонн различных видов мяса. Из них 1,6 млн тонн или 65% - это курица. Среднестатистический украинец потребляет 53-54 кг мяса в год, тогда как средний европеец съедает 108-110 кг. Двукратный разрыв указывает на значительный резерв для наращивания потребления, вопрос только в доступной альтернативе.

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Теги публикации: Агропромышленный комплекс, животные, птицы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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