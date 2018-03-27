Птахівництво в Україні не зводиться до однієї компанії, - бізнесмен

Бізнесмен розповів про перспективи для розвитку птахівничої галузі

Система держпідтримки, запропонована в цьому році в АПК, буде стимулювати рівномірний розвиток всіх сегментів тваринницького бізнесу. Про це написав у своїй колонці на "Економічній правді" Володимир Дутчак, власник компанії "УПГ інвест", яка є одним з найбільших виробників м'яса індиків в Україні.

За його словами, люди часто асоціюють птахівництво виключно з однією компанією, і одним видом м'яса птиці (курятина), проте насправді Україна має величезний потенціал для розвитку інших напрямків птахівничого бізнесу.

"Україна вирощує 30 тис. тонн індички, Польща - 450 тис. тонн, хоча ще десять років тому показник був всього 50 тис. тонн. Німці виробляють 600 тис. тонн цього м'яса. Ми розуміємо, що у нас є всі перспективи для розвитку птахівничої галузі, а підтримка держави тут буде дуже своєчасною", - написав він.

Він зазначив, що після скасування основної аграрної пільги – спецрежиму з ПДВ, компанії не мають вільних ресурсів для розвитку і розширення бізнесу. У теж час у компанії є запити на поставку продукції в ОАЕ, Азію, Європу, однак відсутні цехи, які зробили б ці поставки можливими.

Інвестиції в будівництво заводу, що відповідає всім європейським стандартам, за оцінкою Дутчака, складають 5-15 млн дол. в залежності від потужності.

"Тому держпрограма компенсації 25% тіла кредитів, залучених на будівництво тваринницьких комплексів, повністю відповідає потребам нашого бізнесу", - написав він. Це зробить банки більш лояльними до аграріїв-позичальників і стимулює їх кредитування, так як фінустанови зможуть гарантовано отримати чверть позики з держбюджету і це знизить відповідно, ризики.

"Якщо розумно скористатися цією пільгою, то через два-три роки ми зможемо конкурувати з європейськими виробниками в сегментах індичатини, гусятині, фазанів, перепелів", - вважає бізнесмен.

Паралельно отримає зиск і внутрішній ринок у вигляді підвищення пропозиції м'яса, і відповідно зниження цін на нього, а також створення нових робочих місць

"УПГ інвест" є одним з найбільших виробників м'яса індиків в Україні. У компанію входять вісім птахофабрик, комбікормовий завод, цех забою, потужності з переробки та інфраструктура для дистрибуції. Загальна площа виробництв - 100 тис. кв. м.

Україна виробляє близько 2,5 млн тонн різних видів м'яса. З них 1,6 млн тонн або 65% - це курка. Середньостатистичний українець споживає 53-54 кг м'яса на рік, тоді як середній європеєць з'їдає 108-110 кг. Дворазовий розрив вказує на значний резерв для нарощування споживання, питання тільки в доступній альтернативі.