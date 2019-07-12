Пташник призвала Буймистер к дебатам с сильными оппонентами по округу

Кандидат от политической партии "Голос" по 223 округу в городе Киеве Виктория Пташник призвала Людмилу Буймистер, которая баллотируется по этому же округу от "Слуги народа", вызывать на дебаты сильных соперников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Пташник.

Как известно, ранее Буймистер разместила видеообращение к действующему народному депутату Юрию Левченко с вызовом на дебаты.

"Я надеялась, что вы вместе с партией "Свобода" так же, как и все другие политики старой генерации, останетесь в прошлом - но нет, вы вновь баллотируетесь в нашем Шевченковском районе. За пять лет вы ничего не сделали для нашего района. В то время как соседние районы получили бюджетные субвенции на десятки миллионов гривен, Вы сумели убедить правительство предоставить Шевченковскому району только 100 тыс. грн. Я вызываю вас на дебаты", - заявила Буймистер.

Однако вместо ответа от Левченко она получила видеообращение от Пташник с предложением соревноваться с достойным оппонентом.

“Госпожа Людмила, вызываете на дебаты слабого соперника, чтобы на его фоне выглядеть достойно? Не бойтесь. Приглашайте сильных. Я готова ”, - предложила кандидат от политической партии "Голос".

Также в своем обращении Пташник посоветовала Буймистер ознакомиться с полномочиями народных депутатов, намекая на непонимание разницы между полномочиями ВРУ и местных советов.