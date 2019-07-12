Пташник закликала Буймістер до дебатів з сильними опонентами по округу

Кандидат від політичної партії "Голос" по 223 округу в місті Києві Вікторія Пташник закликала Людмилу Буймістер, яка балотується по цьому ж округу від "Слуги народу", викликати на дебати сильних суперників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Пташник.

Як відомо, раніше Буймістер розмістила відеозвернення до діючого народного депутата Юрія Левченка із викликом на дебати.

"Я сподівалася, що Ви разом з партією "Свобода" так само, як і всі інші політики старої генерації, лишитеся в минулому - але ні, ви знов балотується в нашому Шевченківському районі. За п’ять років ви нічого не зробили для нашого району. В той час як сусідні райони отримали бюджетні субвенції на десятки мільйонів гривень, Ви спромоглися переконати уряд надати Шевченківському району лише 100 тис. грн. Я викликаю вас на дебати", - заявила Буймістер.

Проте замість відповіді від Левченка вона отримала відеозвернення від Пташник з пропозицією змагатися з гідним опонентом.

“Пані Людмило, викликаєте на дебати слабкого суперника, щоб на його фоні виглядати достойно? Не бійтесь. Запрошуйте сильних. Я готова ”, - запропонувала кандидат від політичної партії "Голос".

Також у своєму зверненні Пташник порадила Буймістер ознайомитись із повноваженнями народних депутатів, натякаючи на нерозуміння різниці між повноваженнями ВРУ та місцевих рад.