"Птахи Мадяра" вполювали рідкісний дрон "Форпост-Р" у Курській області (відео)

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Вони виявили на бойовій позиції російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і завдали по ньому удару.

За даними ГУР, унаслідок атаки було знищено пускову установку комплексу та радіолокаційну станцію 96Л6, яка забезпечує виявлення повітряних цілей і входить до складу системи С-400.