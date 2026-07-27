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"Птахи Мадяра" вполювали рідкісний дрон "Форпост-Р" у Курській області (відео)

18:12 27.07.2026 Пн
2 хв
Таких безпілотників російська армія втратила лише кілька за всю повномасштабну війну
aimg Марія Науменко
Фото: російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост-Р" (facebook.com/iamo.armyinform)

Українські військові знищили рідкісний російський безпілотник "Форпост-Р", здатний нести керовані авіабомби. Його перехопили над Курською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

За словами Бровді, "Форпост-Р" було виявлено та знищено 27 липня над територією Курської області Росії.

Операцію провели пілоти 7-го батальйону "Топота" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". Для перехоплення цілі використали український дрон "Чаклун-КМ", який уразив безпілотник на висоті 4300 метрів.

"Впольовано та збито "Форпост-Р", тяжкий дороговартісний ударно-розвідувальний БПЛА, носій керованих боєприпасів", - повідомив командувач Сил безпілотних систем.

Чим особливий "Форпост-Р"

За словами Бровді, "Форпост-Р" здатний нести керовані авіабомби КАБ-20 із лазерним наведенням.

Командувач зазначив, що це лише шостий підтверджений випадок знищення такого безпілотника від початку повномасштабної війни та другий - на рахунку 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". Перший "Форпост-Р" бійці бригади збили у квітні 2025 року.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Вони виявили на бойовій позиції російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і завдали по ньому удару.

За даними ГУР, унаслідок атаки було знищено пускову установку комплексу та радіолокаційну станцію 96Л6, яка забезпечує виявлення повітряних цілей і входить до складу системи С-400.

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Російська ФедераціяУкраїнаКурська областьСили безпілотних системДрони