"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів

На тимчасово окупованих територіях України триває системне ураження енергетичної інфраструктури. За останні три доби Сили безпілотних систем атакували ще 13 ключових об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта "Маряда" Бровді.
За словами Бровді, в межах операції "Кримський рубильник off" українські військові за останні 72 години уразили ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.
Загалом із 1 липня по 2 серпня Сили безпілотних систем уразили 177 енергетичних цілей.
Під нову хвилю ударів потрапили:
Українські підрозділи продовжують системно уражати енергетичну інфраструктуру, яку використовують російські окупаційні війська.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України провели ще одну успішну операцію в тилу російських військ.
За даними військових, у Краснодарському краї РФ під удар потрапили зенітний комплекс "Тор-М2" і сім радіолокаційних станцій, що забезпечували прикриття аеродромів та інших військових об'єктів РФ.