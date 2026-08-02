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"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів

15:20 02.08.2026 Нд
2 хв
Операція триває вже понад місяць, а кількість уражених цілей продовжує зростати
aimg Марія Науменко
Фото: оператор дрона (Getty Images)

На тимчасово окупованих територіях України триває системне ураження енергетичної інфраструктури. За останні три доби Сили безпілотних систем атакували ще 13 ключових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта "Маряда" Бровді.

За словами Бровді, в межах операції "Кримський рубильник off" українські військові за останні 72 години уразили ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Загалом із 1 липня по 2 серпня Сили безпілотних систем уразили 177 енергетичних цілей.

Під нову хвилю ударів потрапили:

  • енергетична інфраструктура Зуївської ТЕЦ у Зугресі Донецької області;
  • підстанція 330 кВ "Мирна" у Маріуполі;
  • підстанція 220 кВ "Азовська-220" у Маріуполі;
  • підстанції 110 кВ "Місто-6", "Місто-11" та "Місто-2" у Маріуполі;
  • підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області (повторне ураження);
  • підстанція 110 кВ "Тополине" у Запорізькій області;
  • підстанція 110 кВ "Макорти" у Бердянську;
  • підстанція 110 кВ "Володарська" у Микільському Запорізької області;
  • електропідстанція у Бердянську;
  • підстанція 150 кВ "Новоолексіївка" у Херсонській області;
  • підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області.

Українські підрозділи продовжують системно уражати енергетичну інфраструктуру, яку використовують російські окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України провели ще одну успішну операцію в тилу російських військ.

За даними військових, у Краснодарському краї РФ під удар потрапили зенітний комплекс "Тор-М2" і сім радіолокаційних станцій, що забезпечували прикриття аеродромів та інших військових об'єктів РФ.

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Російська ФедераціяУкраїнаМаріупольХерсонСили безпілотних системДрони