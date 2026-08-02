"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України провели ще одну успішну операцію в тилу російських військ.

За даними військових, у Краснодарському краї РФ під удар потрапили зенітний комплекс "Тор-М2" і сім радіолокаційних станцій, що забезпечували прикриття аеродромів та інших військових об'єктів РФ.